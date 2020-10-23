Otobüs durağında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kavga sırasında bıçakla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Nuri Toğrul (41), Nilüfer ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki otobüs durağında çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Toğrul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının E.C.Ö. olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliyi ve olay sırasında yanında bulunduğu tespit edilen gece kulübü sahibi M.T. ve E.T'yi gözaltına aldı.
Polisin yaptığı araştırmada cinayetin, olaydan bir gün önce gittiği gece kulübünden, kadınları rahatsız ettiği gerekçesiyle çıkarılan Toğrul'un, iş yeri sahibi M.T'yi tüfekle bacağından yaralamasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.