Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesinin Paşapınarı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.