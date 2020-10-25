Ankara Keçiören’de Şehit Eren Bülbül Parkı Açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çaldıran Mahallesi’nde yeni yapılan Şehit Eren Bülbül Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Altınok, “PKK'lı hain teröristlerin yerini gösterdiği için şehit edilen çocuk yaştaki bir kahramandır, bir vatan evladıdır Eren Bülbül. Ülkesine, devletine ve milletine sahip çıkan, o sorumluluğu yüreğinde taşıyan Eren Bülbül’e Yüce Rabbim’den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabır versin.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Çaldıran Mahallesi’nde inşa edilen, içerisinde ağaçlandırma sahası ve oturma alanlarının bulunduğu Şehit Eren Bülbül Parkı’nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ”

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, çocuk yaşta vatan uğruna şehit olan Eren Bülbül’ün kahramanlığını anımsatarak, “Şair diyor ki, ‘Olmaya vatan yahşi ölmeye vatan yahşi.’ Yani olmaya da ölmeye de vatan lazım. Mehmet Akif de diyor ki, ‘Şehitlerine sahip çıkmayan devletlerin, bir gün toprakları uğruna şehit olacak kimse kalmayacaktır.’ İşte biz Türk milleti olarak şehitlerimize sahip çıkarak onları sonsuza kadar yaşatıyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkes bu güzel toprakları şehitlerimize ve gazilerimize borçludur.” ifadelerini kullandı.

“KEÇİÖREN, EN HIZLI BÜYÜYEN ŞEHİRDİR”

Konuşmasında Keçiören’i, Türkiye’nin ve Ankara'nın en hızlı büyüyen şehri olarak niteleyen Altınok şunları aktardı:

“Gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu olmaksızın sokaklarımızı inceliyor, hizmetlerimizi anında götürüyoruz. Keçiören, Türkiye'de ve Ankara'da en hızlı büyüyen şehir konumundadır. Çaldıran bölgemizde 300'e yakın gecekondu yıktık. Cumhuriyet Kulemizi 2021 yılında açacağız, kapalı otoparkımızı tamamladık peyzaj çalışmasını yapıyoruz, akvaryumumuz hurda halindeydi onu yeniledik. Akvaryumumuzda dünyadaki bütün balıkları görme imkânına sahipsiniz. Sokaklarımız pırıl pırıl. Semt pazarlarımızı düzelttik. Çaldıran Mahallemizle ilgili de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor.”

“DİMDİK DURAN CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Altınok, Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarını Ermenistan’dan geri almak için verdiği mücadeleye de atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Azerbaycan Türk ordumuza başarılar diliyoruz, Rabbim muzaffer etsin. Azerbaycan demek Türkiye demek, Türkiye demek Azerbaycan demektir. Azerbaycan'da bulunan sokaklar Türk bayrakları ile Türkiye'de bulunan sokaklar Azerbaycan bayrakları ile donatılmıştır. Azerbaycan'ın yanında dimdik duran Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Eskisi gibi sopa gösterilen bir Türkiye yok. Bağımsız, kararlarını kendi iradesiyle alan bir Türkiye var. Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de bize doğalgaz arayamazsın deniyor ama Cumhurbaşkanımız kurulan sehpayı elinin tersiyle yıkarak doğalgaz aramaya devam etmemiz için dimdik bir duruş sergiliyor, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.”​