O ilde vakalar durdurulamıyor! 120 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 120 ev karantinaya alındı.



