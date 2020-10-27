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27 Eki 2020 - 12:37- Gündem G: 27 Eki 2020 - 12:38

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 99 ev karantinaya alındı

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 99 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 99 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.
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27 Eki 2020 - 12:37 AA - Gündem

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