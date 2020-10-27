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27 Eki 2020 - 12:41- Belediyeler G: 27 Eki 2020 - 12:42

Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Türk Kültür ve Sanatına Büyük Katkı

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Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. yıldönümünde Türk kültür ve sanatına önemli bir katkı sağlayacak örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. 29eki

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. yıldönümünde Türk kültür ve sanatına önemli bir katkı sağlayacak örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türk kültür ve sanatının incelenmesi konusunu ele alan "Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu düzenlenecek. Etimesgut Belediye Başkanı Başkan Enver Demirel, pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek sempozyumda festivalden, Türk örf ve adetlerine, Türk gastronomisinden, el sanatlarına 21 konu başlığında Türk kültürü ve sanatı tüm yönleriyle inceleneceğini söyledi.

29 EKİM'DE AÇILIŞ

Onur kurulunu 15 üniversite rektörünün oluşturduğu sempozyum Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da sempozyumun açılışı yapılacak. 2 gün sürecek sempozyumun . 1. gün açılışın ardından 3 ayrı oturum gerçekleştirilecek, 2. gün ise 4 oturumda bildiriler sunulacak.

KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumda farklı üniversitelerden 230 akademisyeninin Türk kültür ve sanatıyla ilgili hazırladığı 190 bildiri sunulacak. Sempozyumda konu başlıkları şunlar: Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, Ankara ve Etimesgut, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, örf, adet ve gelenekler, Türk birlik ve beraberliği, güzel sanatlar, felsefe, görsel sanatlar, moda ve tasarım, gastronomi, arkeoloji, mimari, çağdaş Türk lehçeleri, mimari, renk sembol ve damgalar, el sanatları, sözlü kültür konu başlıklarında bildiriler yer alacak.

ONUR KURULU

Sempozyumun onur kurulu şu akademisyenlerden oluşuyor:

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yusuf SARINAY TOBB ETÜ Rektörü, Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Muhsin KAR Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Erol PARLAK Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, ​Prof. Dr. Ali HABERAL Başkent Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Can ÇOĞUN Çankaya Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hasan ERBAY Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör V., Prof. Dr. Özgür ÇENGEL İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yücel OĞURLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Tevfik Tezcaner Ufuk Üniversitesi Rektörü.

TÜRK KÜLTÜR VE SANATI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ülkemizden ve 5 farklı ülkeden akademisyenlerin katılımıyla yapılacak sempozyumun Türk Kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Pandemi nedeniyle bu yıl ertelemek zorunda kaldıkları Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin de sempozyumda tüm yönleriyle bilimsel olarak inceleneceğini belirten Demirel şunları kaydetti: "Çok değerli akademisyenlerimizin sunacakları bildirilerle kültür ve sanatımızı daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Türk kültür ve sanatı tüm yönleriyle bilimsel olarak incelenecek, araştırılacak ve alan çalışmaları bu sempozyum ile ortaya konulacak. Gelecek nesillerin öz değerlerimizi tanıması ve yaşaması adına önemli bir misyon üstlendiğini düşündüğümüz festivalimiz de akademisyenlerimiz tarafından detaylı bir şekilde irdelenecek. Sempozyuma katılım sağlayacak tüm bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum".

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27 Eki 2020 - 12:41 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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