Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

Kaymakam Ejder Demir başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Sökü ve Kayaelması köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kurul, karantinaya alınan köylerde, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasına ve alınan kararlara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.