Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.
Kaymakam Ejder Demir başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Sökü ve Kayaelması köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kurul, karantinaya alınan köylerde, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasına ve alınan kararlara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.