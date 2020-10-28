Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yukarı Karabağ'daki gelişmeler ele alındı.