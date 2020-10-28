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28 Eki 2020 - 09:03- Gündem G: 28 Eki 2020 - 09:04

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yukarı Karabağ'daki gelişmeler ele alındı.
# Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

28 Eki 2020 - 09:03 AA Ankara- Gündem

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