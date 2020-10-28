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28 Eki 2020 - 09:34- Asayiş G: 28 Eki 2020 - 09:35

PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı

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Örgüt adına gerçekleştirilmesi planlanan sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ın İstanbul'da farklı zamanlarda ve farklı yerlerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi planladığı ve bu eylemlerin yapılacağı yerlerin keşfi için örgüt üyelerinin harekete geçtiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, kent genelinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 6 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
# istanbul, operasyon, pkk, soruşturma
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28 Eki 2020 - 09:34 AA İstanbul- Asayiş

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