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28 Eki 2020 - 16:45- Gündem G: 28 Eki 2020 - 16:46

Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayramın konserle kutlanacağını açıkladı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Fahrettin Altun, Akdeniz'de 97 dalgıçla gerçekleştirilecek özel su altı ışık gösterisinin 97'nci yıl heyecanına eşlik edeceği kaydetti.
# Büyük Cumhuriyet Konseri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekim, cumhuriyet

28 Eki 2020 - 16:45 AA Ankara- Gündem

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