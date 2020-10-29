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29 Eki 2020 - 16:29- Gündem G: 29 Eki 2020 - 16:30

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

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Kovid-19 ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı toplantının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, yarın İstanbul'da düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan üst düzey temsilciler ile üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Programda, Kovid-19 ile mücadelede üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Programın gündemini, Kovid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ile dünyada ve Türkiye'de aşı çalışmaları oluşturacak.

- Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisanda katıldığı Kovid-19 gündemi ile toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde "Sağlık Bakanları Toplantısı" düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine 28 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen mevcut iş birliğinin artırılmasına yönelik birtakım kararlar alındı.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanlığına, üye ülkelerin oy birliği ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe getirildi.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen video konferanslarda ülkelerin salgınla mücadelede yürüttükleri bilgi ve deneyimler bilim insanları arasında paylaşıldı. 6 Ağustos'ta "Türk Konseyi Tedarik Zinciri Toplantısı" gerçekleştirilerek, üye ülkelerin ilaç, tıbbi malzeme, solunum cihazı gibi ihtiyaçlarının ortak iş birliği ile temin edilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

24-28 Ağustos'ta İzmir Urla'daki tarihi Karantina Adası'nda "Laboratuvardan Aşıya" temasıyla bir aşı çalıştayı gerçekleştirildi.

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29 Eki 2020 - 16:29 AA Ankara- Gündem

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