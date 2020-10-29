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29 Eki 2020 - 16:42- Gündem G: 29 Eki 2020 - 16:43

AK Parti Sözcüsü Çelik Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısını kınadı

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"Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Nice şehrindeki Notre Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir."
# AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, notre dame kilisesi, twitter, Fransa, terör

29 Eki 2020 - 16:42 AA Ankara- Gündem

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