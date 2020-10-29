AK Parti Sözcüsü Çelik Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısını kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Fransa'nın Nice şehrindeki Notre Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.