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30 Eki 2020 - 12:13- Gündem G: 30 Eki 2020 - 12:14

Son Dakika! 4,1 büyüklüğünde deprem

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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.48'de Bingöl merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
# AFAD, bingöl, deprem

30 Eki 2020 - 12:13 AA Ankara- Gündem

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