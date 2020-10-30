Spor camiasından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir Futbol kulüpleri, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kulübümüzün 7022 sicil numaralı divan kurulu üyesi, eski başbakanlardan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Yılmaz ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de internet sitesinden, " Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Eski başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessür ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yılmaz'a Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TVF'nin internet sitesinden "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından, "Hayatını kaybeden eski başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, Yılmaz ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.