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30 Eki 2020 - 14:25- Gündem G: 30 Eki 2020 - 14:26

9 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
# azerbaycan, Dağlık Karabağ, twitter

30 Eki 2020 - 14:25 AA - Gündem

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