Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Eki 2020 - 14:55- Gündem G: 30 Eki 2020 - 14:56

Kadir Şeker hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Kadir Şeker hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Kadir Şeker hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Şeker'in suçunun, maktulün elleri boğazındayken hayati bölgelerini hedef almadan yaralama kastıyla hareket etmesi mümkünken bunu yapmaması ve bıçağı doğrudan maktulün hayati bölgesini hedef alarak kullanması nedeniyle "kasten öldürme" şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

- "Şeker, darbedildiği ve küfürlere maruz kaldığı için savunma hakkı doğmuştur"

Sanık hakkında meşru savunma, sınırın kast olmaksızın aşılması hali ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin değerlendirme yapıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın başından beri maktule yönelik haksız bir davranışının bulunmadığı, aksine sadece yurttaşlık bilinciyle tanımadığı bir kadına bağrılıp küfredilmesi ve kadının da ağlaması nedeniyle iyi niyetle, maktulü uyarmak için yanlarına gittikten sonra maktul tarafından kendisine küfredilmesi ve darbedilip boğazının sıkılması üzerine bu haksız saldırı nedeniyle kendisini savunma hakkı doğmuştur. Ancak cebinden çıkardığı sustalı benzeri bıçağıyla, kendisine saldıran mağdura hayati bölgeleri dışında, yaralamaya yönelik vurarak saldırıyı defetmesi mümkünken bıçağı göğüs bölgesine doğru vurması ve bunun sonucunda ölümün gerçekleşmesi eyleminde saldırı ve savunmaya ilişkin, meşru müdafaaya ilişkin diğer şartların oluştuğunda şüphe bulunmamakta ise de 'gerçekleştirilen savunmanın, maruz kalınan tecavüzü defedecek ölçüde olması' yani 'saldırı ile savunma arasında oran bulunması' şartı gerçekleşmediğinden, meşru savunmanın şartlarının oluşmadığı mahkememizce kabul edilmiştir."

Kararda savunmanın, meşru savunma şartları altında başladığının ancak orantılılık ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle meşru savunma şartlarının oluşmadığının altı çizildi.

Mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelen nedenlerle sınırın kast olmaksızın aşılması halinin de değerlendirildiği ifade edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Maktulün saldırısına, özellikle başka türlü savunma imkanlarını denemeden ve yanında bulundurması mutat olmayan sustalı bıçağını cebinden çıkartarak kendisini savunmaya çalışması, olay sonrası tanık Ayşe Dırla'nın maktulün yaralandığına ve ambulans çağrılmasına ilişkin yardım çığlıklarının çevre civarda oturan tanıklarca bile duyulmasına rağmen, sanığın bu duruma kayıtsız kalarak olay yerinden yürür şekilde hızla uzaklaşması durumu birlikte değerlendirildiğinde, sanığın mazur görülebilecek bir korku, panik ya da heyecanın tesiri altında olduğu kabul edilmemiştir."

- "Sanık hakkında 'meşru müdafaa ve sınırın aşılması' hükümlerinin uygulanma şartları oluşmadı"

Neticede sanık Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezasının verildiği hatırlatılan kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanık hakkında 'meşru müdafaa ve sınırın aşılması' hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı bu şekilde kabul edilmiş ancak yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere olay sırasında maktule yönelik uyarı dışında hiçbir haksız davranışı bulunmayan sanığa, başından beri küfrederek darbeden ve son aşamada elleriyle boğazını sıkan maktulün tüm bu haksız davranışlarının, sanık üzerinde yarattığı acının etkisiyle, sanığın haksız tahrik altında öldürme suçunu işlediği kabul edilmiş ve haksız tahriki oluşturan eylemlerin niteliği de gözetilerek tahrik halinde, müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verileceğini düzenleyen TCK'nin 29/1 maddesi uyarınca takdiren sanık hakkında müebbet hapis cezası yerine tahrik nedeniyle 15 yıl hapis cezası verilmesi uygun bulunmuştur."

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

# Kadir Şeker, Özgür Duran, karar, yardım

30 Eki 2020 - 14:55 AA Konya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şarkıcı Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı mask
Şarkıcı Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı
Ankara Kalkınma Ajansından Yerli Çip Üretimine Destek mask
Ankara Kalkınma Ajansından Yerli Çip Üretimine Destek
Muhittin Böcek 53 Gündür Yoğun Bakımda! İşte Son Durumu... mask
Muhittin Böcek 53 Gündür Yoğun Bakımda! İşte Son Durumu...
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
O ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 176 ev karantinaya alındı mask
O ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 176 ev karantinaya alındı
Şarkıcı Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak mask
Şarkıcı Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez Ankara dışında toplanacak mask
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez Ankara dışında toplanacak
Son Dakika! 4,3 büyüklüğünde deprem! mask
Son Dakika! 4,3 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika! 4,1 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika! 4,1 büyüklüğünde deprem
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti mask
Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Son Dakika! Ermenistan, Berde'yi vurdu! Çok sayıda dükkan ve araç yanıyor mask
Son Dakika! Ermenistan, Berde'yi vurdu! Çok sayıda dükkan ve araç yanıyor

GALERİ

Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Numaraları mask
Ankara Keçiören Mahalle Muhtarlıklarının Adres ve Telefon Numaraları
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale Doğru Yürümeye Başladı! O İsimden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Sevenleri Dondu Kaldı… “Yeni Bölümü İle Veda Ediyor!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale Doğru Yürümeye Başladı! O İsimden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Sevenleri Dondu Kaldı… “Yeni Bölümü İle Veda Ediyor!”
Mavi Dolunay Nedir? Ne Zaman, Hangi Gün Görülecek? mask
Mavi Dolunay Nedir? Ne Zaman, Hangi Gün Görülecek?
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Emeklinin Yüzünü Güldürecek Haber Sonunda Verildi! Yeni Yılda Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu… “Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!” mask
Emeklinin Yüzünü Güldürecek Haber Sonunda Verildi! Yeni Yılda Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu… “Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!”
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL