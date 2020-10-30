Bakan Kurum, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Batman'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.