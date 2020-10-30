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30 Eki 2020 - 16:18- Gündem G: 30 Eki 2020 - 16:46

Son Dakika! Enkazdan 3 kişi çıkarıldı

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İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.
# deprem, izmir, AFAD

30 Eki 2020 - 16:18 AA İzmir- Gündem

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