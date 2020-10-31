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31 Eki 2020 - 12:10- Gündem G: 31 Eki 2020 - 12:11

Milli Savunma Bakanı Akar'dan depreme ilişkin açıklama

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"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları gibi MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları gibi Milli Savunma Bakanlığı da İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır." ifadelerini kullandı.

Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin açıklama yaptı.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunan Bakan Akar, şunları kaydetti:

" Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları gibi Milli Savunma Bakanlığı da İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır. Başta depremden etkilenen İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun."
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31 Eki 2020 - 12:10 AA Ankara- Gündem

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