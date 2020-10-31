Avusturya’da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Avusturya’da son haftalarda yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 5 binin üzerine çıkması nedeniyle gece belirli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Başbakan Kurz, ikinci dalganın Avrupa’da yoğun bir şekilde yaşandığını, bu nedenle birçok ülkenin yeniden karantina uygulamak durumunda kaldığını belirterek, Avusturya’da da son haftalarda günlük vaka sayısının çok hızlı bir yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Virüs bulaşan kişilerin büyük bir çoğunluğunda semptom görülmediğini ya da hastalığı hafif bir şekilde atlattığını belirten Kurz ancak buna rağmen hastanede tedavi gören ya da yoğun bakım hastalarında belirgin bir artışın yaşandığını kaydetti ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmeden müdahale etmek durumunda olduklarını söyledi.

- Bir ay sürecek yeni tedbirler

Kurz, salı gününden geçerli olmak üzere ikinci bir karantina sürecine girileceğini, bu ayın sonuna kadar alınan kararların uygulanacağını duyurdu.

Yeni önlemler kapsamında kültür ve spor faaliyetlerinin tamamen yasaklanacağını dile getiren Kurz, yeme-içme sektöründeki işletmelerin paket servisi dışında hizmet vermeyeceğini, otellerin ise yalnız iş ziyareti için ülkeye gelen müşterileri ağırlayabileceğini belirtti.

- Okullarda kısmi uzaktan eğitim

Kurz, liselerin son sınıfları ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceği ancak anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin süreceği bilgisini paylaştı. Ülkede dışarı çıkma kısıtlamasının ilk uygulandığı geçen mart ayına göre bu ikinci sürecin farklı olacağını belirten Kurz, her türlü toptan ve perakende ticari faaliyete izin verileceğini, kuaför, güzellik merkezi gibi hizmet sektörüne ait işletmelerin de açık kalacağını kaydetti.

- Dışarı çıkma sınırlaması

Kurz, virüsün özellikle özel toplantılar, aile buluşmaları gibi yakın çevreyle kurulan ilişkiler sebebiyle yayıldığını, bu nedenle sosyal teması sınırlamak için belirli durumlar dışında saat 20:00’den 06:00’ya kadar dışarı çıkma sınırlaması uygulanacağını bildirdi.

Dışarı çıkma sınırlamasının ilk etapta 10 gün süreceğini kaydeden Kurz, ihtiyaç durumunda bunun uzatılabileceğini sözlerine ekledi.

Avusturya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, toplamda virüs bulaşan kişi sayısı 104 bin 925'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1109'a çıktı.