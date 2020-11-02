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02 Kas 2020 - 11:48- Gündem G: 02 Kas 2020 - 11:49

Bakan Selçuk açıkladı! İzmir'e 5 milyon liralık ek ödenek!

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız." dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Selçuk, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

Depremin ardından 58. saatte İdil'in, 65. saatte de Elif'in kurtarıldığını aktaran Selçuk, "Onların kurtarılması ümitlerimizi kuvvetlendirdi. Bütün vatandaşlarımız kurtarılana kadar biz bu çabanın içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Selçuk, bakanlık olarak psikososyal destekten sorumlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"İki mobil sosyal hizmet merkezimiz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımız adına çadır alanlarında mevcut. İki sosyal hizmet merkezimize ek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova sosyal hizmet merkezlerimizden de hizmet alabilirler. Mobil sosyal hizmet merkezlerimizden biri Aşık Veysel'de diğeri de Ege Üniversitesindeki çadır alanında bulunuyor."

Şimdiye kadar 1500'e kadar vatandaşla görüşüldüğünü ve psikososyal desteğe ihtiyacı olan herkesle görüşmeye devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. İlerleyen zamanlarda da bu kaynakları hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak da güncelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, çocuk evlerinde, engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde İzmir'de 560 çocuğa, 100 kadına, 1200 engelliye ve 3500 yaşlıya hizmet verdiklerini, bu merkezlerde yaralı bulunmadığını, onların sağlığı ve güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.

-"Kreşlerimiz ve anaokullarımız öncelendi"

Kreşler ve anaokulları hakkında da bilgi veren Selçuk, "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak." dedi.

Selçuk, yurtlarda barınma imkanının sağlandığını belirterek, "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam daha da artırılacak ihtiyaca göre. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz. Yurtlarda psikososyal destek hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kültürpark Fuar alanında 11 bin 500 metrekarelik ayni yardım deposu bulunduğunu bildiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depoda şu anda 300'ü aşkın personelimiz çalışıyor. Depoya ayni yardımları gönderen belediyelerimize, şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ulaşan ayni yardımları kayıt altına alıyoruz. Sahada yaptığımız ihtiyaç tespitlerine göre de hızla yerlerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bütün ayni yardımların dağıtımını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirmekteyiz. Ayni yardım gönderecek vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan ikinci el malzeme bağışını bu kapsamda yapmamalarını rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Zehra Zümrüt Selçuk, hep birlikte tüm yaraların sarılacağının altını çizerek, "Rabbim hepimizi afetten korusun. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

# deprem, ödenek, yardım, hizmet, izmir, bayraklı, murat kurum, Kurtarma, AFAD, Zehra Zümrüt Selçuk

02 Kas 2020 - 11:48 AA İzmir- Gündem

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