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02 Kas 2020 - 16:54- Gündem G: 02 Kas 2020 - 16:55

Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı"

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"AFAD'ın yönlendirmesiyle güvenli bölgelere süratle elektrik vermeye başladık. Bu çalışmalarda elektrik dağıtım şirketimizden 102 ekip, 323 personel, doğal gaz dağıtım şirketimizden de 40 ekip, 205 personelimiz kesintisiz şekilde acil müdahale işlemlerini yürüttüler. İlk 30 saatte elektrik verilmeyen binamız kalmadı"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFAD'ın yönlendirmesiyle güvenli bölgelere hızla elektrik vermeye başladıklarını belirterek, "İlk 30 saatte elektrik verilmeyen binamız kalmadı. Aralıksız devam eden çalışmalardan sonra an itibarıyla hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız da kalmadı." dedi.

Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen hasarlı veya yıkılacak binalarda doğal gaz izolasyon işlemini ve emniyet amaçlı lazerli genel gaz kaçak kontrollerini inceledi.

Devletin tüm imkanlarıyla arama kurtarma faaliyetlerine öncelik vermek suretiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Dönmez, sabah saatlerinde Elif Perinçek'in sağlıklı bir şekilde kurtarılmasına ilişkin "Elif kızımızın babası da bizim eski bir çalışanımız enerji kurumunda. Bu vesileyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kalanlara da sabırlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarının güvenle sürdürülebilmesi için elektrik ve gaz şirketlerinin kontrollü şekilde enerjiyi kestiklerine dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"AFAD'ın yönlendirmesiyle güvenli bölgelere süratle elektrik vermeye başladık. Bu çalışmalarda elektrik dağıtım şirketimizden 102 ekip, 323 personel, doğal gaz dağıtım şirketimizden de 40 ekip, 205 personelimiz kesintisiz şekilde acil müdahale işlemlerini yürüttüler. İlk 30 saatte elektrik verilmeyen binamız kalmadı."

Dönmez, dün gece 22.30 itibarıyla bütün şebekeye doğal gaz verildiğine işaret ederek, "Aralıksız devam eden çalışmalardan sonra an itibarıyla hasarlı binaların dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız da kalmadı. Dolayısıyla özellikle deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi adına bu tip alt yapı hizmetlerinin yurttaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması yönünde katkı sağlayan İzmir Gaz ve Gediz Elektrik Dağıtım şirketlerinin çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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02 Kas 2020 - 16:54 AA İzmir- Gündem

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