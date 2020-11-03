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03 Kas 2020 - 09:01- Gündem G: 03 Kas 2020 - 09:02

Son Dakika! İzmir'deki depremde can kaybı 100'e yükseldi

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AFAD, İzmir depreminde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.
# AFAD, deprem, izmir, Kurtarma, sağlık, ekim, acil

03 Kas 2020 - 09:01 AA Ankara- Gündem

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