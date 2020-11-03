03 Kas 2020 - 12:45- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayda paylaşımı

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum"