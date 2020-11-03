Sahil Güvenlik Komutanlığı: ( Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."
03 Kas 2020 - 13:10- Gündem Güncelleme: 03 Kas 2020 - 13:11
Antalya'da can pazarı: 37 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.