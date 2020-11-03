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03 Kas 2020 - 15:25- Gündem G: 03 Kas 2020 - 15:26

O ilde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 ev karantinaya alındı

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 100 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 100 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 100 ev karantinaya alındı.
# adıyaman, ev, Karantina, koronavirüs, Kovid-19

03 Kas 2020 - 15:25 AA - Gündem

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