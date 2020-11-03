Kovid-19 nedeniyle bir mahalle ve site karantinaya alındı

Osmaniye'de bir mahalle ve bir sitede, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği belirtildi.

Sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı bildirilen açıklamada, giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı duyuruldu.

Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında da Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.