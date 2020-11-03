Kovid-19 nedeniyle bir mahalle ve site karantinaya alındı

Osmaniye'de bir mahalle ve bir sitede, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği belirtildi.
Sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı bildirilen açıklamada, giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı duyuruldu.
Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında da Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.