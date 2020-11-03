Ankara Valiliği'nden depremzedelere yardım

Ankara Valiliği koordinasyonunda toplanan 11 tır yardım malzemesi, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.
Kaymakamlıklar, belediyeler ile esnaf ve hayırsever vatandaşların katkısıyla Ankara Valiliği koordinasyonunda hazırlanan malzemelerin yüklendiği 9 tır, Varlık Mahallesi'ndeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından yola çıktı.
Battaniye ve yaşam malzemesi taşıyan tırlar, dua ve alkışlarla uğurlandı.
Konuya ilişkin Ankara Vaililiğinden yapılan açıklamada, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak amacıyla 2 tırdan oluşan ilk konvoyun dün, 9 tırın ise bugün yola çıktığı belirtilerek, yardımların süreceği ifade edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.