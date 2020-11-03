İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 562 artçı sarsıntı tespit edildi.
Depremde 109 kişi hayatını kaybetti, 1036 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 138 kişinin tedavisi devam ediyor.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlandı, 4 binada ise çalışmalar sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.