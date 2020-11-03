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03 Kas 2020 - 16:36- Gündem G: 03 Kas 2020 - 16:37

İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 562 artçı sarsıntı tespit edildi.

Depremde 109 kişi hayatını kaybetti, 1036 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 138 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlandı, 4 binada ise çalışmalar sürdürülüyor.
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03 Kas 2020 - 16:36 AA Ankara- Gündem

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