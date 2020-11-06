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06 Kas 2020 - 20:29- Gündem G: 06 Kas 2020 - 20:30

Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde ve genel seyrinin iyiye gittiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde ve genel seyrinin iyiye gittiği bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Enfeksiyon için yoğun tedavi uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- 61 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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# Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, antalya, Kovid-19, Muhittin Böcek, sağlık, koronavirüs, maske

06 Kas 2020 - 20:29 AA Antalya- Gündem

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