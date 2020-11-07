Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Kas 2020 - 21:16- Gündem G: 07 Kas 2020 - 21:17

65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine ilişkin 3. maddesinin iptaline karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Eskişehir'de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
# Kovid-19, yasak, koronavirüs, maske, sağlık, karar

07 Kas 2020 - 21:16 AA Eskişehir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Son dakika! 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi mask
Son dakika! 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Gün! Yarın Başlıyor... Tüm Kolluk Kuvvetleri Harekete Geçecek... mask
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Gün! Yarın Başlıyor... Tüm Kolluk Kuvvetleri Harekete Geçecek...
O ilde 155 ev karantinaya alındı mask
O ilde 155 ev karantinaya alındı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı mask
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika! 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi mask
Son dakika! 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Ürküten koronavirüs bilançosu! Bakan Koca verileri açıkladı! 7 Kasım 2020 mask
Ürküten koronavirüs bilançosu! Bakan Koca verileri açıkladı! 7 Kasım 2020

GALERİ

Koronavirüs Sürecinde En Çok Kullanılan Kavramlar Ne Anlama Geliyor? İşte Koronavirüs Sözlüğü ve Anlamları mask
Koronavirüs Sürecinde En Çok Kullanılan Kavramlar Ne Anlama Geliyor? İşte Koronavirüs Sözlüğü ve Anlamları
Yerli Koronavirüs Filmi Geliyor! Bu Kadro Çok Konuşulur! mask
Yerli Koronavirüs Filmi Geliyor! Bu Kadro Çok Konuşulur!
Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ziraat Bankası Kredi Başvurusu 2021 mask
Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ziraat Bankası Kredi Başvurusu 2021
Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama 2021 mask
Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama 2021
Ankara Şehir Hastanesi İş Başvurusu nereye, nasıl yapılır? Ankara Şehir Hastanesi İş Başvurusu 2021 mask
Ankara Şehir Hastanesi İş Başvurusu nereye, nasıl yapılır? Ankara Şehir Hastanesi İş Başvurusu 2021
Ankara'da O telefon konuşması otobüsü bir anda karıştırdı! Koronavirüs Şoku, Paniğe Soktu.... mask
Ankara'da O telefon konuşması otobüsü bir anda karıştırdı! Koronavirüs Şoku, Paniğe Soktu....
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL