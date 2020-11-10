Borsa güne düşüşle başladı - 10 Kasım 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,70 azalışla 1.222,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,66 puan ve yüzde 0,70 değer kaybederek 1.222,89 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile iletişim oldu.

Dün döviz kuru ve altın fiyatlarındaki düşüş, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini beraberinde getirdi ve BIST 100 endeksi, yüzde 3,3 değer kazanarak 1.231,54 puanla 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 ve 1.250 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.