Ankara merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen bir grubu takibe aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabaha karşı Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde, 12 tabanca, bu silahlara ait 12 şarjör ve çok sayıda değişik çap ve markada mühimmat ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.