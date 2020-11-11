Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Kas 2020 - 12:29- Asayiş G: 11 Kas 2020 - 12:30

Ankara merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen bir grubu takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabaha karşı Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 12 tabanca, bu silahlara ait 12 şarjör ve çok sayıda değişik çap ve markada mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

# Ankara'da suç örgütüne operasyon, ankara, istanbul
# ANKARA ASAYİŞ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da eşi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğunun cenazeleri toprağa verildi mask
Ankara'da eşi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğunun cenazeleri toprağa verildi
Ankara polisinden "Çukur" operasyonu: 17 gözaltı mask
Ankara polisinden "Çukur" operasyonu: 17 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı mask
Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı
Ankara Gündem Haberler mask
Ankara Gündem Haberler
Ankara Gazeteleri ve haber siteleri mask
Ankara Gazeteleri ve haber siteleri
Ankara internet haber Siteleri! İşte Ankara Haber Siteleri, Yerel Haberler mask
Ankara internet haber Siteleri! İşte Ankara Haber Siteleri, Yerel Haberler
Ankara'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi mask
Ankara'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi
Ankara'da sahte kolonya operasyonu mask
Ankara'da sahte kolonya operasyonu
Ankara'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti mask
Ankara'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti
Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte alkol ele geçirildi mask
Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte alkol ele geçirildi

11 Kas 2020 - 12:29 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı mask
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
MSB: ''Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi''
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı mask
Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı mask
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da eşi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğunun cenazeleri toprağa verildi mask
Ankara'da eşi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğunun cenazeleri toprağa verildi
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem! mask
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem!
SON DAKİKA! Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! mask
SON DAKİKA! Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı!
Esnek çalışma düzenlemesine ilişkin maddeler kanun teklifinden çıkarılıyor mask
Esnek çalışma düzenlemesine ilişkin maddeler kanun teklifinden çıkarılıyor
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre pedal çevirdiler mask
Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre pedal çevirdiler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir" mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir"

GALERİ

Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tüm Türkiye Masumlar Apartmanı'nı Konuşuyor! Dizinin Olay Sahneleri Herkesi Şok Etti! mask
Tüm Türkiye Masumlar Apartmanı'nı Konuşuyor! Dizinin Olay Sahneleri Herkesi Şok Etti!
Sen Çal Kapımı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 11 Kasım Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL