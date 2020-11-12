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12 Kas 2020 - 10:30- Gündem G: 12 Kas 2020 - 10:31

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

Süreci hafif hastalık belirtileriyle geçirdiğini kaydeden Özen, "İnşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz." ifadelerini kullandı.
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12 Kas 2020 - 10:30 AA Bursa- Gündem

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