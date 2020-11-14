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14 Kas 2020 - 11:40- Gündem G: 14 Kas 2020 - 11:41

O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.

Elif Duman
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı.

​​​​​​​Aşıkşenlik, Suhara ve Yakınsu mahallelerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantinaya alınan mahallelerde polis ekipleri önlem aldı, mahallelerin giriş ve çıkışı kapatıldı.
# ardahan, Çıldır, Karantina, Kovid-19, mahalle, polis, koronavirüs

14 Kas 2020 - 11:40 AA Ardahan- Gündem

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