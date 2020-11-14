Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Kas 2020 - 22:13- Gündem G: 14 Kas 2020 - 22:14

Kocaeli'de hurdacıda tarihi gemi çapasıyla top ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacıya operasyon düzenleyen ekipler, 19. yüzyılda Osmanlı gemilerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 2,5 metrelik çeyrek daire şeklindeki çapayla uzunluğu yaklaşık 2,5 metre olan top ele geçirdi.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurdacıda 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen gemi çapası ve top ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma başlattı.

Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacıya operasyon düzenleyen ekipler, 19. yüzyılda Osmanlı gemilerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 2,5 metrelik çeyrek daire şeklindeki çapayla uzunluğu yaklaşık 2,5 metre olan top ele geçirdi.

Çapa ve top, Kocaeli Müze Müdürlüğüne teslim edildi, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
# 19. Yüzyıl, Çapa, hurdacı, top

14 Kas 2020 - 22:13 AA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
O ilde yüzlerce ev karantinaya alındı mask
O ilde yüzlerce ev karantinaya alındı
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkesi bozarlarsa bedelini öderler" mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkesi bozarlarsa bedelini öderler"
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak!
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı mask
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı mask
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat!
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GALERİ

Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberler... Ankara'da çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı! mask
Son dakika haberler... Ankara'da çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı!
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru mask
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru
Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek! mask
Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek!
14 Kasım Dünya koronavirüs tablosu! Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu? mask
14 Kasım Dünya koronavirüs tablosu! Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?
Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı mask
Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL