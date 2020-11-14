Kocaeli'de hurdacıda tarihi gemi çapasıyla top ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurdacıda 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen gemi çapası ve top ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma başlattı.
Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacıya operasyon düzenleyen ekipler, 19. yüzyılda Osmanlı gemilerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 2,5 metrelik çeyrek daire şeklindeki çapayla uzunluğu yaklaşık 2,5 metre olan top ele geçirdi.
Çapa ve top, Kocaeli Müze Müdürlüğüne teslim edildi, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.