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17 Kas 2020 - 16:58- Gündem G: 17 Kas 2020 - 16:59

Son Dakika! Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı!

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Selçuk, genel durumunun iyi olduğunu, tedavisine evde devam edildiğini bildirdi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
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17 Kas 2020 - 16:58 AA Ankara- Gündem

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