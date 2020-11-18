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18 Kas 2020 - 16:24- Gündem G: 18 Kas 2020 - 16:25

Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı!

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Kararda sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, ikameti içerisinde komşusu Hüseyin Meriç'i silahtan sayılan odun parçası ile yaraladığı vicdani kanaatine varıldığı, devam eden silah kullanılmayan yaralama eylemlerinin de bir bütün olarak değerlendirilerek sanığın mahkumiyetine karar verildiği belirtildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'na, "silahla basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından verilen 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Paracıkoğlu ile müşteki Hüseyin Meriç'in daha önce tanıştıkları anlatıldı.

Sanık Paracıkoğlu'nun, müşteki Meriç'in ikametinin ortak bahçesinde, tanıklar Murat Aytaç Ağırlar ve Ecem Ağırlar ile birlikte internet üzerinde yayınlanmak üzere yemek programı çektikleri aktarılan gerekçeli kararda, çekimlerin yapılan 2 deneme sonucunda tamamlanamadığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanık Paracıkoğlu ile tanıkların iddialarının, çekimlerin müşteki Meriç'in yaptığı gürültü ve engellemeler nedeniyle tamamlanamadığı yönünde olduğu, bu nedenle çekimi başka yerde gerçekleştirmek için arayışa girdikleri belirtildi.

Sanık Paracıkoğlu'nun olay günü sabah saatlerinde görüntü kayıtlarında da görüldüğü üzere müşteki Meriç ile son kez görüşmek üzere son derece sakin bir şekilde çiçek alarak ikametine gittiği kaydedilen gerekçeli kararda, sanığın müşteki Hüseyin Meriç'in ikametinin içerisine silahtan sayılan odun parçası ile girdiği, bu durumun olay görüntülerinde açıkça görüldüğü, odun parçasını da ikametin bahçesinden aldığının açık olduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararda, müşteki Meriç'in sanık Paracıkoğlu'nun kendisine odun ile vurduğunu söylediği aktarılan gerekçeli kararda, olayı gören tek tanığın Rıdvan Çelik olduğu, bu kişinin de sanığın tanıdığı olduğu için tarafsız tanıklık yapacağı yönünde kanaat oluşmadığından beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.

- Komşusunun ikametine odun parçası ile girmiş

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Paracıkoğlu'nun ikameti içerisinde müşteki Meriç'i silahtan sayılan odun parçası ile vurmak suretiyle yaraladığı vicdani kanaatine varıldığı belirtilen gerekçeli kararda, devam eden silah kullanılmayan yaralama eylemlerinin de bir bütün olarak değerlendirilerek sanığın mahkumiyetine karar verildiği açıklandı.

Gerekçeli kararda, sanık Paracıkoğlu'nun suçu işlerken elinde bulunan silahtan sayılan cisim ile yaralama amacı güderek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği, ikamete girebilmek için de sinekliğe zarar verdiği kaydedildi.

Müşteki Meriç'in yaşı, yaralama sırasında Paracıkoğlu'na karşılık vermeyişi, buna rağmen sanığın eylemlerini devam ettirmesi hususlarının sanığın suça yönelik kastını ve ağırlığını ortaya koyduğu vurgulanan gerekçeli kararda, bu nedenlerle sanığın cezasında bir miktar artırıma gidildiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda, sanığın görüntü çözümleri ile samimi beyanları doğrultusunda müşteki Meriç'e karşı alenen hakaret ettiğinin sabit görüldüğü, ancak hükme esas alınmayan tanık beyanları dışında müşteki Meriç'in, Paracıkoğlu'na hakaret ettiğine ilişkin başka delil bulunmadığı gerekçesiyle hakaret eyleminin karşılıklı olduğunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

Sanık Paracıkoğlu'nun müşteki Meriç'in ikametine rızası olmadan girdiğinin kamera kayıtlarından açıkça görüldüğü için konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da mahkumiyetine karar verildiği aktarılan gerekçeli kararda, bu suçu da yaralama eylemini gerçekleştirebilmek kastıyla işlediği için cezasında bir miktar artırıma gidildiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda sanığın, görüntü kayıtlarında müşteki Meriç'in sinekliğine de zarar verdiğinin görüldüğü, bu şekilde mala zarar verme suçunu işlediği, ancak suçtan doğan zararı giderdiğinin bilirkişi marifetiyle tespit edildiği kaydedildi.

Sanığın olayı haksız tahrik altında işlediğine dair mahkemece bir kanaate varılmadığı anlatılan gerekçeli kararda, bu nedenle sanık Paracıkoğlu hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığı vurgulandı.

- Müşteki Hüseyin Meriç'in avukatı istinafa başvurdu

Öte yandan davacı olan müşteki Hüseyin Meriç'in avukatı Serap Başkan Özsan, yerel mahkemenin kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi 30 Ekim'de verdiği kararda, sanık Paracıkoğlu'nun, "basit yaralama" suçunu silahtan sayılan odun ile gerçekleştirdiği gerekçesiyle 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme sanığın, "hakaret" suçundan 4 ay 25 gün, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 ay 20 gün ve "mala zarar verme" suçundan da 2 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

# Anadolu Cumruriyet Başsavcılığı, dava, gerekçeli karar, Halil Sezai

18 Kas 2020 - 16:24 AA İstanbul- Gündem

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