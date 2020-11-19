Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Kas 2020 - 16:20- Gündem G: 19 Kas 2020 - 16:21

O ilde iki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 51 mahalledeki 534 evde 2 bin 6 kişi için karantina uygulanması kararı alındı.

Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.
# gaziantep, İslahiye, Karantina, koronavirüs, Kovid-19, yeni tip koronavirüs, jandarma

19 Kas 2020 - 16:20 AA Gaziantep- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebeveynlere "şiddet içerikli oyunlara karşı" uyarılar mask
Ebeveynlere "şiddet içerikli oyunlara karşı" uyarılar
3 köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
3 köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
O ilde bir mahalle karantinaya alındı mask
O ilde bir mahalle karantinaya alındı
Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı! mask
Halil Sezai'nin aldığı cezanın gerekçeli kararı açıklandı!
Son Dakika! Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı! mask
Son Dakika! Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı!
Son Dakika! Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor! Tezkere Meclis'te mask
Son Dakika! Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor! Tezkere Meclis'te
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Güreş camiasının acı günü! Reşit Karabacak hayatını kaybetti... mask
Güreş camiasının acı günü! Reşit Karabacak hayatını kaybetti...
Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama mask
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama
14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı mask
14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu
Koronavirüsü Bitirecek Aşı İçin Dikkat Çeken Açıklama! Aşı Virüse Karşı Yüzde 95'ten Fazla Koruma Sağlıyor! mask
Koronavirüsü Bitirecek Aşı İçin Dikkat Çeken Açıklama! Aşı Virüse Karşı Yüzde 95'ten Fazla Koruma Sağlıyor!

GALERİ

Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın öldü mask
Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın öldü
Hande Soral'ın Asla Aklından Çıkmayan Bir Detay Var! Görenler Hak Veriyor! "Asla Unutamıyorum!" mask
Hande Soral'ın Asla Aklından Çıkmayan Bir Detay Var! Görenler Hak Veriyor! "Asla Unutamıyorum!"
Kuruluş Osman İzleyicileri Dikkat! O İsim Ölüyor... Dizideki Deprem Devam Ediyor! ''Yayından Kaldırılacak mı?'' mask
Kuruluş Osman İzleyicileri Dikkat! O İsim Ölüyor... Dizideki Deprem Devam Ediyor! ''Yayından Kaldırılacak mı?''
Şimdi de Oyuncu Oluyor! İbrahim Tatlıses Buna Ne Diyecek? mask
Şimdi de Oyuncu Oluyor! İbrahim Tatlıses Buna Ne Diyecek?
Masterchef Eray'dan İnanılmaz Değişim! Görenler Gözlerine İnanamayacak! Verdiği Kilo Şefleri Bile Şaşırttı! mask
Masterchef Eray'dan İnanılmaz Değişim! Görenler Gözlerine İnanamayacak! Verdiği Kilo Şefleri Bile Şaşırttı!
Burak Deniz, Babasının Cenazesine Katılmadı! Yaptığı Son Dakika Açıklaması Herkesi Şoka Soktu... Birçok Kişi "Böyle Evlat mı Olur?" Dedi mask
Burak Deniz, Babasının Cenazesine Katılmadı! Yaptığı Son Dakika Açıklaması Herkesi Şoka Soktu... Birçok Kişi "Böyle Evlat mı Olur?" Dedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL