O ilde iki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 51 mahalledeki 534 evde 2 bin 6 kişi için karantina uygulanması kararı alındı.
Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.
Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.