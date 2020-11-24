Ankara Yenimahalle’de Teraziler denetleniyor

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe pazarlarında ölçü-ayar denetimlerine devam ediyor. Alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda alışveriş yapması için yıl boyunca tartı kontrolleri yapan ve hileli satışa geçit vermeyen Yenimahalle zabıtası şimdi de 2 yılını dolduran terazileri mühürlüyor.
Pazar tartısı emin ellerde
Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayarları Şefliği elamanları ile birlikte Yenimahalle pazarlarında denetim yapan ekipler, Covid 19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe ve Pazar alanlarında sigara içilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulundu. Belediye zabıtaları 985 pazar tezgâhında bulunan ölçü aletlerindeki damga, mühür ve muayeneleri kontrol ederek, mühür süresini doldurmuş 125 teraziyi tezgahlardan kaldırdı.
Tartılarda hileli satış yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, yanlarında getirdikleri tartılarla pazarcı esnafı tartısının ölçümünü kıyasladı.
Pazar yerlerinde denetimler artıyor
Vatandaşları kandırarak haksız yoldan kazanç elde eden pazarcıların asla affedilemeyeceğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Pandemi süreci nedeniyle özellikle vatandaşların sıklıkla alışveriş için tercih ettiği Pazar noktalarında denetimlerimizi yapıyoruz. Ekiplerimiz sosyal mesafe kuralları ve ürünleri poşetlerken pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanımını titizlikle kontrol ediyor. Bunun yanında hileli satışın önüne geçmek amacıyla terziler yıl boyunca zabıta personelimiz tarafından denetleniyor ” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.