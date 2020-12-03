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03 Ara 2020 - 14:19- Gündem G: 03 Ara 2020 - 14:20

Son Dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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03 Ara 2020 - 14:19 AA Ankara- Gündem

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