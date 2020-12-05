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05 Ara 2020 - 21:42- Gündem

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı.

05 Ara 2020 - 21:42 AA İstanbul- Gündem

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İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni mask
İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni mask
İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mask
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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