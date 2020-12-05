İstanbul'da jandarma ekipleri helikopter destekli Kovid-19 denetimi yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde helikopter destekli denetim yaptı.
Trafik, asayiş ve motorlu asayiş timlerinden oluşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı ilk günde, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla trafik denetimi ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında havadan da helikopter destekli yapılan denetimlerde, jandarma bölgesindeki yerleşim yerleri, ormanlık bölgeler, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları, otoyollar ve kavşaklar, mesire alanları kontrol edildi.
Uygulamada, ihlal yapan sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.