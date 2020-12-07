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07 Ara 2020 - 13:11- Gündem

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, AA'yı ziyaret etti

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Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan (sağda), Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti. Büyükelçi Mannan, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu (solda) tarafından Editör Masasında ağırlandı. Mutanoğlu, Büyükelçi Mannan'a AA'nın yayınlarından hediye etti.
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Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan (sağda), Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti. Büyükelçi Mannan, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu (solda) tarafından Editör Masasında ağırlandı. Mutanoğlu, Büyükelçi Mannan'a AA'nın yayınlarından hediye etti.

07 Ara 2020 - 13:11 AA Ankara- Gündem

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