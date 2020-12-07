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07 Ara 2020 - 13:11- Gündem

Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, beraberindeki heyetle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü d...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, beraberindeki heyetle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Selçuk başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, beraberindeki kadın siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve sivil toplum temsilcileriyle daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün, kadınlarımızın 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız.

Dünyadaki pek çok devletten önce ülkemizdeki kadınların demokratik haklarını ve özgürlüklerini ilerletmeye yönelik öncü adımların atılmış olması bizler için tarihi bir gurur vesilesidir. Elde ettiğimiz bütün bu hak ve kazanımlar, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun yapı taşlarını oluşturmakta. Bu doğrultuda, kadınlarımız, eğitimden sağlığa, sanattan spora, bürokrasiden siyasete, basından sivil toplum kuruluşlarına kadar hayatın her alanında, tüm karar alma mekanizmalarında daha etkin roller alarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 hedeflerine doğru yürürken, kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek, toplumsal adaleti pekiştirecek sosyal politikaları ve sosyal hizmetleri önceliyoruz. Sağlam aile yapımızdan, milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan kahraman kadınlarımızın açtığı yolda, her hal ve şartta milli irademizin yanında yer alarak demokrasimize ve haklarımıza aynı cesaretle sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncüler içerisinde, zatıaliniz başta olmak üzere bu aziz vatanı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum."

07 Ara 2020 - 13:11 AA Ankara- Gündem

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