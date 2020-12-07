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07 Ara 2020 - 16:06- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da katıldı.
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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da katıldı.

07 Ara 2020 - 16:06 AA Ankara- Gündem

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