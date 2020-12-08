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08 Ara 2020 - 16:31- Gündem

AK Parti MKYK ve MYK toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığ...
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantı, saat 16.10'da başladı.

08 Ara 2020 - 16:31 AA Ankara- Gündem

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