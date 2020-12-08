08 Ara 2020 - 16:31- Gündem

AK Parti MKYK ve MYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığ...