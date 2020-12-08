Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü

Başkentte tartışma sırasında başına taşla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sıhhıye Halk Sokak'ta bulunan metruk bir binanın içerisinde A.R.K. ile B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. eline aldığı taşla A.R.K'yi başından yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin metruk binadan kavga sesi geldiği yönündeki ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı A.R.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli B.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.