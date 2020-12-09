O ilde 122 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 122 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince farklı mahallelerdeki 122 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.