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10 Ara 2020 - 16:06- Gündem G: 10 Ara 2020 - 16:39

Ankara'da sonbahar manzaraları

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Ankara'da kış mevsimine rağmen sonbaharı andıran görüntüler devam ediyor. Çankaya ilçesinde bulunan Botanik parkı, sonbaharın renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.
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Ankara'da kış mevsimine rağmen sonbaharı andıran görüntüler devam ediyor. Çankaya ilçesinde bulunan Botanik parkı, sonbaharın renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.
# ankara, çankaya

10 Ara 2020 - 16:06 AA Ankara- Gündem

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